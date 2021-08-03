Bolu Belediye Meclisi'nde yabancılara su zammı gerginliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu Belediye Meclisi'nde yabancılara su zammı gerginliği

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Politika

Bolu Belediye Meclisi'nde yabancılara su zammı gerginliği Başkan Özcan, tepki gösteren meclis üyelerine çay fırlattı Bolu'da, Belediye Meclis toplantısında yabancılara suyun 10 kat zamlı verilmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi.

Bolu Belediye Meclisi'nde yabancılara su zammı gerginliği

Başkan Özcan, tepki gösteren meclis üyelerine çay fırlattı

BOLU - Bolu'da, Belediye Meclis toplantısında yabancılara suyun 10 kat zamlı verilmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi. Başkan Özcan'ın zamma tepki gösteren meclis üyelerine çay fırlatması gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Bolu'da, geçtiğimiz hafta kentte yaşayan yabancı uyrukluların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını söyleyen Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclis toplantısında konuyu önerge olarak üyelere sundu. Önergeyle ilgili konuşan Özcan, "Önerge getiriyorum. Bolu'da yaşayacaksan eğer bazı maliyetlere katlanman gerekiyor. Buradaki sığınmacılara sesleniyorum. Bunlar mülteci değil sığınmacı. Ben sizi Bolu'ya davet etmedim. Benden önceki belediye başkanı da davet etmedi. Sizi devlette Bolu'ya zorla göndermedi. Siz bir tercih hakkı kullandınız. Geldiniz Bolu'ya yerleştiniz. Kiminiz geçici ikametgah aldı. Kiminiz almadı. Bolu'ya yerleşmek tercihse, nasıl Bodrum'da pahalı bir beache gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmeye razı oluyorsan Bolu'da kalmak da bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamalarla muhatap olabilirsiniz. Bu tür uygulamaların muhatabı yapmam diye belediye varsa buyurun kapımız açık. Taşınmanıza da yardımcı oluruz. Benim bu konudaki son sözüm şudur. Geldikleri gibi gidecekler" dedi.

Üyelere söz vermeyen Başkan çay fırlattı

Başkan Özcan'ın önerisi AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu vermesine rağmen oy çokluğuyla Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi. Meclis üyelerinin kendilerine söz verilmemesine sinirlenmesi üzerine Başkan Özcan, masasının altından çıkardığı çayları üyelere fırlattı. Çay fırlatılması üzerine gergin anların yaşandığı meclis salonunu terkeden Özcan'a AK Parti ve MHP'li üyeler "faşist, diktatör, terbiyesiz" diyerek tepki gösterdi.

Bolu Belediye Meclisi'nde yabancılara su zammı gerginliği
Bolu Belediye Meclisi'nde yabancılara su zammı gerginliği
Bolu Belediye Meclisi'nde yabancılara su zammı gerginliği
Bolu Belediye Meclisi'nde yabancılara su zammı gerginliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

Bolu Belediye Meclisinde yabancılara su zammı gerginliği
Bolu Belediye Meclisinde yabancılara su zammı gerginliği

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Eda Erdem Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu Belediye Meclisi'nde yabancılara su zammı gerginliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 21:24:04. #1.16#

title