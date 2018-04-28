Bolu Belediye Başkanı Yılmaz'dan Kilis'e Destek Ziyareti

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler ve Kilis halkına destek vermek amacıyla beraberindeki heyet ile Kilis'e geldi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Karayı ziyaret eden Yılmaz, bir süre Hasan Kara ile sohbet ettikten sonra birbirlerine hediyeler taktim ettiler.

Sonrasında açıklama yapan her iki belediye başkanı da Kilis halkı ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Kilis 2023 yılında 115 bin nüfus olacak şekilde kurgulanmış bir şehir. Fakat Suriye olayları başlayınca Kilis'e 1 milyon insan 5-6 ay içerisinde giriyor. ve Kilis'in bütün caddeleri, camileri ve parkları insan seli oluyor. Bir sabah DAEŞ tarafından okulumuzun birine füze atıldı. Sonrasında 6 ay içerisinde 97 tane füze atıldı. Tabi şehrin piskolojisi bozulmuştu. 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Fırat Kalkanı operasyonu başladı. Suriye'de 37 tane devlet var ve hiçbirinin Suriye'ye sınırı yok. Fırat Kalkanı operasyonu başarıyla tamamlandı. Tam her şey normale dönüyor derken YPG ve PKK'nın bulunduğu Afrin operasyonunu başlattık. Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce bizim sınır köylerimize taciz atışları yapıldı. Bu defa Afrin bölgesinden buraya füzeler atılmaya başlandı" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz,"Bu bölge insanlık tarihinin başladığı günden bu yana sıkıntıların yaşandığı bir bölge. Uzun zamandır önce Kuzey Irak ve sonrasında Suriye problemleri dolayısıyla bölge büyük sıkıntılar yaşıyor. ve bu bölgeyle sınırı olan ülkede Türkiye. Türkiye'nin de Kilis şehri. Dolayısıyla burada olan her sıkıntıdan burada olan insanlar etkilenecektir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra sınırlar çizilirken akrabaların bir kısmı orda bir kısmı burada kaldı. Her taraf gönül coğrafyası içerisinde. Türkiye şunu göstermiştir ki 3.5 milyon insanı uzunca bir süredir misafir ediyor. Dünyada hiçbir ülkenin bu kadar uzun süre misafirperverlik şansı olmuyor. Ensarlık vazifesini en uzun süre yapan Kilis halkını kutlamak lazım" diye konuştu. - KİLİS