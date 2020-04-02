Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan, Cumhurbaşkanına mektup Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupla, elektrik ve doğalgazda yüzde 50 indirim yapılmasını talep etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupla, elektrik ve doğalgazda yüzde 50 indirim yapılmasını talep etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor dönemden geçen vatandaşlara destek olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Başkan Tanju Özcan kaleme aldığı mektubunda, ülke olarak zor günlerden geçtiklerini ve bu kapsamda suya yüzde 50 indirim yapıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da elektrik ve doğalgaz indirimi için çağrıda bulundu.

Başkan Özcan, mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanım; Malumlarınız olduğu üzere ülkemiz zor bir süreçten geçmektedir. Covid-19 virüsünün yayılmaması için hem hükumetimiz hem de yerel yönetimlerimiz vatandaşlarımıza sürekli 'Evde kal' çağrıları yapmaktadır. Ancak; vatandaşlarımızın evde kalma süreleri arttıkça elektrik, doğalgaz ve su tüketim miktarları ciddi oranda artış göstermektedir. Vatandaşlarımızı evde tutma çabalarına katkı sunabilmek için Bolu Belediyesi olarak 2 ay süre ile su ücretlerine yüzde 50 indirim yapma kararı aldık. Ancak; elektrik ve doğalgaz fiyatlarını belirleme yetkisi hükumetimize ait olup, bu kalemlerde ivedi şekilde indirim yapılması halinde vatandaşlarımızı evde tutma çabalarına büyük katkı sağlayacaktır. Yaptığımız çalışmalar sonucunda elektrik ve doğalgazla ilgili bu doğrultuda bir karar almanız durumunda sadece Bolu'da 48 Milyon Türk Lirası civarında bir paranın Bolu halkının cebinde kalacağını hesapladık. Gün halktan aldıklarımızı halka geri verme günüdür. Hükumetimizin de Bolu Belediyesi'nin yaptığı gibi elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 50 indirim yaparak ekonomik anlamda vatandaşımıza katkı sunmasını arzuluyoruz. Aynı zamanda vereceğiniz bu kararlar milli birlik ve berberliğimize de güç katacaktır. Saygılarımla." - BOLU

Kaynak: İHA