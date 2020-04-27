Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: "471 bin maske dağıttık" Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan maske ve gıda yardımlarını açıklayarak, "12 bin 198 haneye gıda kolisi gönderdik.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan maske ve gıda yardımlarını açıklayarak, "12 bin 198 haneye gıda kolisi gönderdik. 471 bin maske dağıttık. Numarasını tespit ettiğimiz 65 yaş üstü 7 bin 989 vatandaşımıza ulaştık" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, korona virüs ile mücadele kapsamında belediye olarak yaptıkları çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak üzere basın toplantısı düzenledi. Salgın sürecinde 12 bin 198 haneye gıda kolisi, 471 bin maske dağıttıklarını açıklayan Tanju Özcan, "12 bin 198 haneye gıda kolisi gönderdik. Yani her 4 haneden birine Belediye olarak gıda yardımı yaptık. 471 bin maske dağıttık. Bunların 117 bin 323 adetini doğrudan belediye ekipleri tarafından konutlara ulaştırdık. Geri kalan kısmı belediyemize gelenlere verdiklerimiz ve artı bir kısmı da muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza dağıtıldı. 2 bin 429 aile bizden kolonya talep etti bunu karşıladık. 65 yaş üstü numarasını tespit ettiğimiz 7 bin 989 vatandaşımıza ulaştık. Zaten Bolu'da 65 yaş üstü vatandaş 9 bin küsürdü. Bin 158'i bizlerden talepte bulundu. İftar veremiyoruz ama yemekleri vatandaşlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Her gün 300'den fazla aileye sıcak yemek yardımı yapıyoruz" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA