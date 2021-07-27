Bolu Belediye Başkanı Özcan: Söylediklerimin tamamının arkasındayım (3)
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Bolu Belediye Başkanı Özcan: Söylediklerimin tamamının arkasındayım (3)

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Söylediklerimin tamamının arkasındayım (3)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

AVUKAT, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerini 10 kat artıracağını açıklamasıyla ilgili İstanbul'da avukatlık yapan Aydın Egemen, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç...

AVUKAT, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerini 10 kat artıracağını açıklamasıyla ilgili İstanbul'da avukatlık yapan Aydın Egemen, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Egemen, Tanju Özcan'ın kararıyla birlikte koronavirüs yayılım hızının artacağını ifade ettiği suç duyurusuyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu', 'Görevi kötüye kullanma' suçlarıyla yapılan şikayette şu ifadeler yer aldı: "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek, su gibi temel ihtiyaç maddesine ulaşma imkanının fiilen ortadan kaldırılarak, özellikle virüs döneminde insanların, çocukların hastalanmasına neden olabilecek bu durumdan vazgeçilmeli ve kamuoyundan özür de dilenmelidir. Koronavirüs ile maske-mesafe-temizlikten başka bir çaremizin olmadığı bu dönemde, suya ulaşma hakkının fiilen engellenmesi ile yabancı uyruklu kişilerin hijyen şartlarını sağlayamadıklarından virüse yakalanmaları, bu kişilere virüs bulaşması ve nihayetinde bizlere, bizlerin çocuklarının da bu virüsü taşımaları nedeniyle zarar görmemizin sonuçlarına kim katlanacaktır? Mesele suya ulaşımı engellenen Bolu'nun meselesi değildir. Bolu'daki bir yabancı İstanbul'a gelmeyecek midir? Çocuklarım başta olmak üzere bir çocuk bile sırf bu nedenle zarar görürse beni nasıl teselli edecektir? Şüphelinin yaptığı suç teşkil eden fiili eylem nedeniyle, esnaflar da aynı şekilde hareket ederse, doğması muhtemel ölümlerden, görülecek zararlardan şüpheli şahsen mi sorumlu olacaktır? Şüphelinin eylemleri, başta Anayasa, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden, şüpheli yöneticinin bu sıfatı hasebiyle özellikle hassasiyet gösterecek yerde, su gibi temel bir ihtiyaç maddesini, kamu hizmetini '10 kat arttırmak' gibi, toplum karşısında yabancı uyrukluk kişileri hedef haline getirilen, bizlerin, çocuklarımızın yaşama hakkını açıkça ve yakın tehdit edecek sonuçlar yaratan suç teşkil eden eylemlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatılarak cezalandırılmasını talep ediyorum. Hiç kimsenin ve hiçbir kurumun ne kadar haklı ve dahi toplumsal karşılık bulursa bulsun, dedelerimizin kurtuluş mücadelesi için canlarını verdikleri, yokluk ve yoksunluk içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, hukuk devleti esas alınarak kurulmuş bu devleti, hukuk devleti ilkesini ve yaşam hakkımızı zedelemeye, zayıflatmaya hakkı yoktur."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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Bolu Belediye Başkanı Özcan: Söylediklerimin tamamının arkasındayım (3) - Haberler
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