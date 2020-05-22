Bolu Belediye Başkanı Özcan, Ramazan Bayramı tedbirlerini açıkladı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında belediye olarak alınan tedbirleri açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında belediye olarak alınan tedbirleri açıkladı.

Özcan, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Ramazan Bayramı boyunca hiçbir hizmetin aksamaması için Bolu Belediyesinin birçok biriminde nöbetçi personelin çalışacağını aktardı.

Koronavirüs tedbirlerinin Bolu'da aralıksız olarak ve aksamadan devam ettiğinin altını çizen Özcan, "Hastalığın yayılma hızı düşmüşken daha güzel neticeler ortaya çıkma imkanı varken bayramda da bu kısıtlamalara uyma çağrısını yapıyoruz. Çok zorunlu haller olmadıkça dışarıya çıkmayalım." dedi.

Özcan, bayram süresince uygulanacak tedbirlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şehir içi ulaşımla ilgili başta sağlık çalışanlarının faydalanabilmesi için toplu taşıma hizmetini kısıtlayarak da olsa sürdüreceğiz. Gıda ihtiyacına erişim konusunda belediyemiz her türlü tedbiri aldı. Ekmek başta olmak üzere hiçbir konuda sıkıntı yaşamayacağını öngörüyoruz. Birçok belediye çalışanımız bu 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca temel hizmetlerimizin aksamaması adına görevlendirildi. Su arızalarıyla ilgili nöbetçi ekibimiz var, altyapıyla ilgili nöbetçi ekibimiz var. Temizlik birimimiz tamamen çalışacak, itfaiye birimimiz aynı şekilde çalışmaya devam edecektir. Diğer birimlerimizde de hiçbir hizmetin aksamaması bakımından yeterli sayıda personel görevlendirdik." şeklinde konuştu.

Korovavirüs salgını süresinde Bolu Belediyesinin gerçekleştirdiği yardımlar hakkında da bilgiler veren Özcan, "350 civarında aileye her gün sıcak yemek götürmeye devam ettik. Bizden talepte bulunan hiç kimseyi geri çevirmedik. Ortalama bin 500 kişiye yemek çıkartmış olduk. Bu süreç içerisinde 600 bin üzerinde maske dağıttık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA