Bolu Belediye Başkanı Özcan: Genel başkanlar samimiyse aday olmamalı

BOLU (DHA) - BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasi parti genel başkanlarının parlamenter sistemin doğal başbakan adayı olduğunu belirterek, "Parlamenter sisteme dönme konusunda muhalefet samimi ise hiçbir siyasal parti genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Millet İttifakı'nın gündeme getirdiği parlamenter sisteme dönüş çabaları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özcan, parlamenter sisteme dönme konusunda muhalefetin samimi ise genel başkanların cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

Parlamenter sisteme dönene kadar parti genel başkanlarının, bakanların kendilerine bağlı olacağı kuvvetli cumhurbaşkanı yardımcısı olması gerektiğini ifade eden Özcan, "Parlamenter sisteme dönene kadar parti genel başkanları, bakanların kendilerine bağlı olacağı kuvvetli cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları en doğru seçenek olacak. Böylelikle güçlü cumhurbaşkanı yardımcısı siyasi parti genel başkanları, denge-denetim mekanizmasını işletilmesini sağlamanın yanı sıra, parlamenter sisteme dönüş garantisinin sigortası da olacaktır. Bunların yazmamın sebebi, bu ülkeyi çok seven, milletinin menfaatlerini her zaman her şeyin üstünde tutan, 4 dönem milletvekilliği yapan, halen de belediye başkanlığı koltuğunda oturan sorumluluk duyan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak torunlarımın gözlerine pişmanlıkla bakmamak içindir" ifadelerini kullandı.