Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan mera işgalleri ve kaçak yapılar hakkında açıklama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kaçak yapıların yıkılmasıyla ilgili belediyenin mücavir sahası içinde yer alan Atyaylası mevkisindeki yıkımların kendileri tarafından Valilik emriyle yapıldığını bildirdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kaçak yapıların yıkılmasıyla ilgili belediyenin mücavir sahası içinde yer alan Atyaylası mevkisindeki yıkımların kendileri tarafından Valilik emriyle yapıldığını bildirdi.

Özcan, makamında düzenlediği basın toplantısında, yayla ve meralarda uzun süredir devam eden kaçak yapılaşma ve işgallerin olduğunu söyledi.

Bunu tasvip etmenin hiçbir şekilde mümkün olmadığını belirten Özcan, "Bolu Valiliğinden gelen yazıda 25 Kasım-25 Aralık tarihlerinde bu yıkımların gerçekleştirilmesi gerektiği bildiriliyor. Bu yazıda belediyenin yıkım için kepçe hazır etmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu bir talimat. Bolu Belediyesi kendi inisiyatifiyle hiçbir işlem yapmıyor. Olayın özü budur." şeklinde konuştu.

Özcan, belediyenin normal şartlarda yıkımlarla bir ilgisinin olmaması gerektiğini dile getirerek, "Burada bizi sıkıntıya soka konu; 2016 yılında belediye meclisi tarafından alınmış bir karar. Atyaylası dahil olmak üzere bölgedeki bazı yaylalar mücavir saha altına alınmış. Bu yanlış bir karar. Pazartesi günü meclis toplantısı var. Bu konuyu gündeme getiriyorum. Bugün belediyenin mücavir sahası altında bulunan bu yaylaların mücavir sahasından çıkarılması için karar alıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına derhal göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan, yapılan haksız işgallere "dur" demenin herkesin görevi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder