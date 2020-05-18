Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 19 Mayıs mesajı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özcan, mesajında, 19 Mayıs 1919'un esarete karşı bağımsızlığın, teslimiyetçiliğe karşı dik duruşun, yılgınlığa karşı umut ve uyanışın miladı ve destansı bir mücadelenin ilk adımı olduğunu belirterek, "Düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen bağımsızlık ruhunun ateşlendiği bu tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurtuluşumuzun destansı mücadelesini Samsun'dan başlayarak tüm Anadolu'ya yayıldığı tarihtir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde teslim etmek, Türk gençliğinin en başta gelen görev ve sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Mesajında gençlere de seslenen Özcan, şunları kaydetti:

"Değerli gençler, ülkemizi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine sizler taşıyacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar devam ettirilmesinde, Cumhuriyetimizin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa kazandırdıklarının korunması ve artırılması noktasında bizler de her zaman size güvenecek ve destekleyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs 1919'un 101. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez daha anıyor, milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA