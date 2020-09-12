Bolu Belediye Başkanı Özcan: "Benim ağzımdan 'Bırakın ölsünler" lafı çıkmadı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, korona virüsten ölenlerle ilgili, "Çoğunun bir ayağı çukurdaydı" şeklindeki açıklamalarının tepki çekmesi üzerine, "Bir ayağı çukurda lafı, bir atasözüdür.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, korona virüsten ölenlerle ilgili, "Çoğunun bir ayağı çukurdaydı" şeklindeki açıklamalarının tepki çekmesi üzerine, "Bir ayağı çukurda lafı, bir atasözüdür. Yoksa ben kimsenin ölmesini arzu eden birisi değilim" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gazetecilerle bir araya basın toplantısında bir araya geldi. Özcan, gazetecilerin,"Bolu'da korona virüs nedeniyle ölen kişi sayısını biliyor musunuz" sorusuna, "Son rakamı tam bilmiyorum. Yerel basında okudum, 40 civarındaydı. Yani şöyle söyleyeyim; ölenlere baktığınızda, büyük bir çoğunluğu zaten başka hastalıktan mustarip olan, yaşı da oldukça ileri yaşta olan, yani bu tabir çok hoş değil ama ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı. Dolayısıyla bu hani rakamlara bakıp çok abartmamak, panik yapmak gerekmiyor bana göre. Yani ilk vefat eden teyzemiz 86 yaşında Göynüklü bir teyzemizdi. Zaten çok doğal sebeplerden de hayatını kaybetmek üzereydi. Hatta yoğun bakımda yoğun bir tedavi uygulandı kendisine. Belki ömrü bile birkaç gün ekstra uzatıldı bu şeyden dolayı" şeklinde cevap verdi.

"Ben 'Bırakın ölsünler' demedim"

Özcan'ın korona virüsten ölenlerle ilgili yaptığı açıklamanın kamuoyuna yansıması üzerine büyük tepki geldi. Tepkilerin ardından basın açıklaması düzenleyen Özcan, kimseye 'bırakın ölsünler' gibi bir açıklama yapmadığını belirtti. Özcan, 'Bir ayağı çukurda" cümlesinin bir atasözü olduğunu ve bir doktorun korona virüsten ölen yaşlı bir hastayı tarif ederken söylediği cümle olduğunu belirterek, "Üstelik öyle bir manşet atılmış ki, "Bırakın ölsünler" gibi birşey söylemişim. Böyle bir kelime ağzımdan çıkmadı. Ben basın toplantısında söylediklerimi gayet ne bir şekilde hatırlıyorum. Orada, gazeteci arkadaşlarımız vaka ve ölüm rakamlarını sordu. "Son vaka sayısını bilmiyorum. Ölü sayılarını biliyoruz. Bu sorunun sorulacağını bilmediğim için son güncel bilgiyi almadım" dedim. Orada, ölenlerin önemli bir kısmının yaşlı insanlar olduğu, başka ağır hastalıkları olan insanlar olduğunu söyledim. Göynük'te korona dolayısıyla vefatla ilgili bir doktor, "Fatma teyzemiz zaten bir ayağı çukurdaydı. Hatta yoğun bakımda çok güzel ilgilendik. Belki de bir kaç gün ömrünü uzattık" dedi. Söylediği buydu. Ben de bunu anlattım. Ama "bırakın ölsünler" gibi bir tanımlamayı bu açıklama içerisinde nasıl çıkartabilirler buna anlam vermekte güçlük çekiyorum. Bir ayağı çukurda lafı, bir atasözüdür. Ağır risk altında olan kişiler anlamına gelir. Yoksa ben kimsenin ölmesini arzu eden birisi değilim. Herkesin ölümünden üzüntü duyan biriyim. Böyle bir açıklamanın içerisinden öyle birşey çıkartmak çok büyük akıl tutulması" ifadelerini kullandı.

Özcan, kendisinin de antikor testinin pozitif çıktığını belirterek, "Üstelik bu covid öyle bir hastalık ki daha bu hastalığı kimin geçirip kimin geçirmediği bile belli değil. Uzun zamandır aklımdaydı, bu sabah hastaneye gittim. Antikor testi yaptırdım. Benim covid hastalığını öncesinde geçirdiğim ortaya çıktı. Ben bu hastalığı geçirmişim. Ne zaman geçirdim onu dahi bilmiyorum. Benim gibi belirti göstermeden bu hastalığı atlatan insanlar var" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA