Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

19.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:28
Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın

Belediye Başkanı , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.


AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özcan, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Özcan, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" ve kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Tanju Özcan, "Anadolu Ajansı muhabirlerini bu güzel fotoğraflar için kutluyorum. Oylamanın, geleneksel hale gelmiş olması da basınımız için önemli." dedi.

Kaynak: AA
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