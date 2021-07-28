Bolu Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
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Bolu Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara yönelik su faturaları ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağı açıklamaları üzerine "Görevi kötüye kullanma" ve "Nefret ve ayrımcılık" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara yönelik su faturaları ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağı açıklamaları üzerine "Görevi kötüye kullanma" ve "Nefret ve ayrımcılık" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan önceki gün düzenlediği basın toplantısında kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlardan 10 kat su faturası ve katı atık vergisi alınacağını açıklamasının ardından Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca birçok kişi de Tanju Özcan hakkında ırkçı söylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurularını değerlendirmeye aldı. Başsavcılık şikayetler üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, "Görevi kötüye kullanma" ve "Nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE 

Murat KÜÇÜK/BOLU,-


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

'Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız' diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu
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