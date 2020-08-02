BOLU Bayram tatili dönüşünde TEM'in Bolu geçişinde akıcı trafik yoğunluğu Bayram tatili dönüşünde TEM'in Bolu geçişinde akıcı trafik yoğunluğuKURBAN Bayramı tatilinden dönenler, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinin İstanbul yönünde yoğunluğa neden olurken, trafiğin akışında sorun oluşmadı.

Bayram tatili dönüşünde TEM'in Bolu geçişinde akıcı trafik yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatilinden dönenler, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinin İstanbul yönünde yoğunluğa neden olurken, trafiğin akışında sorun oluşmadı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, memleketlerine ve tatil beldelerine gidenlerin geri dönüş yolculuğu başladı. Tatilciler, TEM Otoyolunun Bolu geçişinin İstanbul yönünde yoğunluk oluşturdu. Akıcı yoğunluğun yaşandığı Bolu Dağı mevkisinde ulaşımda aksama yaşanmadı. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

Kaynak: DHA