BOLU BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU DAĞI BOŞ KALDI
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BOLU BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU DAĞI BOŞ KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı, tam kapanma sürecinin ve Ramazan Bayramı'nın son günlerinde boş kaldı.

TÜRKİYE'nin önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı, tam kapanma sürecinin ve Ramazan Bayramı'nın son günlerinde boş kaldı. Yolda beklenen dönüş yoğunluğu yaşanmıyor.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreciyle birlikte en sakin günlerini yaşıyor. Her bayram gidiş ve dönüşlerinde yüz binlerce aracın geçiş yaptığı Bolu Dağı Tüneli, bu Ramazan Bayramı'nda kısıtlamalar nedeniyle yalnızca seyahat izin belgesi olan araçlar tarafından kullanılabildi. Tam kapanma sürecini bayram tatiliyle birleştirenler nedeniyle de az sayıda aracın kullandığı Bolu Dağı geçişinde bayram dönüşü trafiği yaşanmıyor. Yol, daha önceki yıllara göre bayram dönüşünden en sakin zamanlarını geçiriyor.

BOLU BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU DAĞI BOŞ KALDI
BOLU BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU DAĞI BOŞ KALDI
BOLU BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU DAĞI BOŞ KALDI
BOLU BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU DAĞI BOŞ KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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