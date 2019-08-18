Bolu Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat

Bolu Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat

Bayram dönüşü Bolu geçişi rahatKURBAN Bayramı tatili dönüşünde TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif trafik yoğunluğu yaşansa da ulaşımda aksama olmuyor.

18.08.2019 13:50
Bolu Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat

Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat
KURBAN Bayramı tatili dönüşünde TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif trafik yoğunluğu yaşansa da ulaşımda aksama olmuyor.
Kurban Bayramı tatilini hafta sonu tatili ile birleştiren tatilciler memleketlerine dönüyor. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde, ulaşımda hafif yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğa rağmen ulaşımda herhangi bir aksama olmuyor. Hafif yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

Bolu Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et