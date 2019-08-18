Bolu Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat

18.08.2019 13:50

Bayram dönüşü Bolu geçişi rahat

KURBAN Bayramı tatili dönüşünde TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif trafik yoğunluğu yaşansa da ulaşımda aksama olmuyor.

Kurban Bayramı tatilini hafta sonu tatili ile birleştiren tatilciler memleketlerine dönüyor. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde, ulaşımda hafif yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğa rağmen ulaşımda herhangi bir aksama olmuyor. Hafif yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA