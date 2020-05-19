BOLU Balkonlarına çıkan vatandaşlara spor yaptırdılar Balkonlarına çıkan vatandaşlara spor yaptırdılarBOLU'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikle bir sitede oturan vatandaşlara balkonlarında spor yaptırıldı.

Balkonlarına çıkan vatandaşlara spor yaptırdılar

BOLU'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikle bir sitede oturan vatandaşlara balkonlarında spor yaptırıldı.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir sitede etkinlik düzenledi. Vatandaşlar, bayraklarıyla ailecek balkonlara çıktı. Sitenin en yaşlı sakini olan 87 yaşındaki Osman Mayda, Atatürk için yazılan bir şiiri okudu. Sitedeki vatandaşlar, Mayda'yı alkışladı. Daha sonra İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, balkonlardaki vatandaşlara spor yaptırıldı. Vatandaşlar ailecek etkinliğe ilgi gösterdi.

Kaynak: DHA