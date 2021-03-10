BOLU Bakan Varank Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz

Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz (3)

BOLU GEREDE'DE FABRİKALARI İNCELEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri'nde savunma sanayi, helal jelatin ve deri sanayi alanlarında çalışmalar yapan fabrikaları ziyaret etti. İlk ziyaretini savunma sanayi alanında üretim yapacak olan fabrikaya gerçekleştiren Bakan Varank, daha sonra helal jelatin ve deri alanlarında çalışmalar yapan fabrikalara giderek üretimler hakkında bilgi aldı.

'BOLUMUZUN İSMİNİ DAHA ÇOK DUYACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Varank, "Bolu'ya ani bir ziyaret gerçekleştirdik, burada Gerede'de savunma sanayi alanında çok önemli bir firmamızın yatırımını inceledik. Türkiye'nin ihtiyacı olan önemli bir altyapıyı şu anda Gerede'de kuruyorlar. Detaylara girmeyelim ama zaten başından itibaren takip ettiğim bir yatırımdı. Bugün de ne aşamadalar bizzat görerek arkadaşlardan bilgi aldım. İnşallah bu yaz sonuna doğru ilk üretimlerini gerçekleştirecekler. Tabi buradaki fabrikanın yol haritasını söyledik. Birçok detaylara girmemize gerek yok. Ama tekrar şunun altını çizmiş olayım Türkiye'nin önemli bir ihtiyacını karşılayacak hem de bir özel sektör yatırımı olarak şu anda hayata geçiriliyor. Bundan sonra bu manada Bolumuzun ismini de daha fazla duyacağımıza ben inanıyorum." dedi.

'HELAL JELATİN, İSLAM DÜNYASININ ÖNEMLİ BİR İHTİYACI'

Jelatin fabrikasında da bilgiler alan Varank, İslam dünyasının özellikle böyle bir jelatin fabrikasına ihtiyacı olduğunun ifade ederek, "Türkiye'nin çok önemli bir ihtiyacı aslında İslam dünyasının da önemli bir ihtiyacı olan jelatin tesisi. İnşallah firmamız burada 6 bin tonluk bir tesisin inşaatını yapıyor bu ay içinde üretime geçecekler. Yine Gerede'de aynı şekilde bir tesisin jelatin tesisinin şu anda inşaatını devam ettiriyor. Bu iki fabrikamızda yaklaşık 14 bin tonluk bir kapasite oluşacak. Helal gıda pazarı tüm dünyada giderek artan, özellikle İslam dünyasında ve Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan Müslümanların takip ettiği bir sektör. Dünyada 4 milyar dolarlık bir jelatin sektörü var. Bunun yaklaşık üçte birini de helal jelatin sektörü oluşturuyor. İnşallah burada kurduğumuz tesisler hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak hem de önemli bir ihracat pazarı oluşturacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı