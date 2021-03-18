Bolu'da baharın müjdecisi leylekler geldi
18.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:19
BOLU'da, baharın gelişiyle birlikte leylekler, geçen yıllarda olduğu gibi Aktaş Mahallesi'ne geldi.
BOLU'da, baharın gelişiyle birlikte leylekler, geçen yıllarda olduğu gibi Aktaş Mahallesi'ne geldi.
Bahar aylarının müjdecisi olarak bilinen leylekler, Aktaş Mahallesi'nde bulunan elektrik direklerinin üzerine yuva yaptı. Soğuk bölgelerden Bolu'ya göç eden leyleklere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Yuva kuran leyleklerin 7 gün içerisinde yuvalarını tamamladıkları tahmin ediliyor. Bir ay kuluçka dönemleri olan leyleklerden gündüzleri erkek, geceleri dişi olanlar yuvada kalıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı