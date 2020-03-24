BOLU Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› BOLU Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi - Haberler
Koronavirüs, Bolu, Güncel

BOLU Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi

Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildiBOLU'da Murat Çalık (32) koronavirüs salgınının ardından ortaya çıkan 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek amacıyla otomobilinin üstüne koyduğu tabuta hoparlör sistemi bağlayıp sela okutarak gezdi.

24.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:57
BOLU Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi

Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi

BOLU'da Murat Çalık (32) koronavirüs salgınının ardından ortaya çıkan 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek amacıyla otomobilinin üstüne koyduğu tabuta hoparlör sistemi bağlayıp sela okutarak gezdi. Murat Çalık'ın annesine ait otomobile yüksek sesle yayın yaptığı gerekçesiyle 132 TL, aracın mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle de 275 TL para cezası kesildi. Çalık, ifade vermek üzere emniyete çağrıldı.

Koronavirüsün yayılma hızını engellemek amacıyla yapılan 'Evde kal' çağrısına Bolu'da yaşayan Murat Çalık'tan ilginç bir destek geldi. Murat Çalık, 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek için aracının üzerine tabut koydu. Çalık, ayrıca otomobiline bağladığı hoparlör sistemiyle sela okuttu. Tabutun üstünde ise, "Eğer bu okunan sela senin ya da sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazısı yer aldı. Aracıyla kentin çeşitli noktalarında tur atarak sela okutan Murat Çalık'ın otomobilinin üzerindeki tabutu görenler şaşırdı. Çalık, farkındalık yaratmak için böyle bir şey yaptığını ifade etti.

ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Murat Çalık, otomobiliyle kentin sokaklarına tur yaptığı sırada ihbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Araç, Dodurga Mahallesi'nde durduruldu. Aracın üzerinde bulunan tabut söküldü ve hoparlör sistemi iptal edildi. Ayrıca Murat Çalık'ın annesine ait olan otomobile yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçesiyle 132 TL, aracın mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle de 275 TL para cezası kesildi. Tabut, otomobilin içine sığmayınca o sırada yoldan geçen bir belediye otobüsüne konularak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Murat Çalık da Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ifade için emniyete çağrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Çalık, "Topluma bir mesaj vermek için bir farkındalık yapmak istedim. 7'den 70'e herkes dışarıda. Milletimizde bir sorumsuzluk var. İzin gerekiyormuş benim haberim yoktu. Bu izni öğrenince zaten söktük. Bugün de emniyete gideceğiz. Varsa bir suçumuz çekeceğiz." diye konuştu.

BOLU Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

BOLU Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hollanda'da ölü sayısı katlandı, vaka sayısı ise hızla artıyor Haberler
Hollanda'da ölü sayısı katlandı, vaka sayısı ise hızla artıyor
Yasağa uymayan 3 amca, polisi görünce otomobilin arkasına saklandı Haberler
Yasağa uymayan 3 amca, polisi görünce otomobilin arkasına saklandı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor Haberler
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı Haberler
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi Haberler
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Akgül James Bond Ender Saraç
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Bülent Uygun Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: BOLU Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 17:25:26. #1.15#
title