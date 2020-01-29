: Bolu anne ve babasının bıraktığı torunlarına 10 yıldır gözü gibi bakıyor

29.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:32

Anne ve babasının bıraktığı torunlarına 10 yıldır gözü gibi bakıyor

BOLU'da yaşayan Ayşe Karadavut(65), eşinden boşanan oğlunun, kendisine bırakıp gittiği 2 torununa, 10 senedir gözü gibi bakıyor. Yokluk ve zorluklar içinde torunlarını büyüten Karadavut, "İkisi de beni hem anne hem de baba biliyor. Küçük çocuk 'Benim annem de yok babam da yok. Annem de sensin babam da sensin' diyor. Onları kimseye vermem. Ölünceye kadar bakacağım" dedi.

Bolu Ovadüzü Mahallesi'nde torunları ile yaşayan 65 yaşındaki Ayşe Karadavut'un oğlu Halis ile gelini yaklaşık 10 sene önce boşandı. Boşanma esnasında mahkeme daha 6 aylık olan A.K. ile 2 yaşındaki A.K.'nin velayetini babaya verdi. Boşandıktan sonra, 2 kız çocuğunu babanneleri Ayşe Karadavut'a bırakan baba Halis Karadavut, Bolu'dan ayrıldı. Oğlunun kendisine bıraktığı 2 torununun bakımını üstlenen babaanne Ayşe Karadavut, 10 yıldır onlara gözü gibi bakıyor.

Daha oğlu boşanmadan önce eşinin kaybeden ve bu nedenle Gerede'den Bolu'ya çalışmaya gelen Ayşe Karadavut, girdiği geçici işler ve komşularının yardımları ile küçük torununu 11 büyük torununu ise 12 yaşına getirdi.

YETİŞTİRME YURDUNA VERDİ, DAYANAMAYIP GERİ ALDI

İlk yıllarda bakamayacağını düşündüğü torunlarını yetiştirme yurduna veren ancak gönlü razı olmadığı için 1 hafta sonra geri alan Ayşe Karadavut, hem Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden kendisine bağlanan bakım maaşı hem de eşinden kalan yaklaşık bin liralık emekli maaşıyla torunları ile yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Karadavut, 2 torunu ile birlikte, merkeze bağlı Ovadüzü Mahallesi'nde kiraladığı cam yerine naylonla kaplı 2 gözlü sobalı evde yaşamlarına devam ediyor.

Ayşe Karadavut, oğlu ve eski gelininin çocuklarla ilgilenmediğini ifade ederek, "Şimdi ikisinin de bana hiç faydaları yok. Görmüyorum da. Gerede'de bir oğlum daha var. O bazen ilgilenir çocuklarla ve benle. Sağdan soldan komşular yardım ediyor. Onların yardımlarıyla idare ediyorum. Kömürümü eski çalıştığım fabrika getirdi. Ramazan ayında da komşularım ve beni tanıyanlar yardım ediyor. Onlarla idare ediyorum." dedi.

"ÖLÜNCEYE KADAR BAKACAĞIM ONLARA"

Ömrü ve sağlık şartları elverdiği sürece torunlarına bakmaya devam edeceğini de dile getiren Ayşe Karadavut, "Çocuklara bakacağım. Onları kimseye vermem. Ölünceye kadar bakacağım onlara. Çocukları bu hale getirdim büyüttüm kimseye vermem. Annesinin de babasının da nerde olduklarını bilmiyorum. Haberim yok ikisinden de. Gittikleri günden sonra bir daha hiç görmedim. Ne oğlumu gördüm ne de gelinimi. Küçüğü zaten bilmiyor annesiyle babasını, gittiklerinde beşikte 6 aylıktı. Öteki de hiç sormuyor. İkisi de beni hem anne hem de baba biliyor. Küçük çocuk 'Benim annem de yok babam da yok. Annem de sensin babam da sensin' diyor." diye konuştu.

"KİME BOYUN BÜKECEĞİM?"

6 ay önce çalıştığı bir beyaz et firmasından bacağının kırılması nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Ayşe Karadavut, "Benim bacağım kırıldı da ikisi de yanıma oturup 'Babaanne sana bir şey olursa biz ne yapacağız' diye ağladılar. Sabah 6'da kalkıyorum. Onların karnını doyuruyorum. Büyük kız 7'de servise biniyor. Küçüğü de evin yakınındaki okula gidiyor. Öyle böyle büyüteceğim. Benim ihtiyacım var. Ama kimden isteyeceğim. Kime boyun bükeceğim ki. Bu şekilde idare edeceğim artık. Bunlar böyle büyüyüp gidecek işte." dedi.

"YURTTA KALMALARINA DAYANAMADIM"

Karadavut, torunlarını kendine ilk bıraktıkları dönemde yetiştirme yurduna verdiğini ama sonradan dayanamayıp aldığını da söyleyerek, şöyle konuştu:

"Çocuklar yurtta 1 hafta durdular. Ben iş yeriyle anlaşma yaptım. Çocuk getireceğim arabaya alır mısınız? dedim. Onun için bir hafta verdim yurda çocukları. Ondan sonra aldım çocukları. Yurtta kalmalarına dayanamadım. Çocuklar evden gidiverince tek başıma kalınca üzüldüm. Mecbur geri aldım. Kendim verdim kendim aldım. İşe gidip gelirken yanımda götürdüm çocukları. Çalışırken de arabanın kenarıma koyardım orada dururlardı. Öyle öyle büyüttüm onları."

Kaynak: DHA

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