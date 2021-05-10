Bolu AFAD personeline dağcılık ve kurtarma eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu AFAD personeline dağcılık ve kurtarma eğitimi verildi

Bolu AFAD personeline dağcılık ve kurtarma eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görev yapan personele dağcılık ve kurtarma eğitimi verildi.

Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görev yapan personele dağcılık ve kurtarma eğitimi verildi.

İl AFAD Müdürlüğü personelinin arama kurtarma potansiyelinin geliştirilmesi ve ekip personellerinin yetiştirilmesine yönelik eğitimlere hız verildi.

Bu kapsamda, Çakmaklar off-road alanında bulunan kayalık alanda tripot ve hareketli tripot malzemelerinin kullanımına yönelik tatbiki eğitimler gerçekleştirildi.

Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki kayada hareketli tripot ile istasyon kurma ve yamaç inişi başarıyla yapıldı.

Eğitimlerin ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Serdar Aziz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bolu AFAD personeline dağcılık ve kurtarma eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:09:16. #1.15#

title