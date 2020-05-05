Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde cep tipi dezenfektan üretimi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (BETUM) Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının formülasyonunda ürettiği el dezenfektanları kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmaya başladı.