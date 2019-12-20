Bolu 8 at ruam şüphesiyle karantinada- ek
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Bolu 8 at ruam şüphesiyle karantinada- ek

EK (Bakan Yardımcısı Metin: inceleme yapılıyor)Bolu Abant Tabiat Parkı'nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8'ini ruam hastalığı şüphesi üzerine karantina altına alındı.

20.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:43

EK (Bakan Yardımcısı Metin: inceleme yapılıyor)

Abant Tabiat Parkı'nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8'ini ruam hastalığı şüphesi üzerine karantina altına alındı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin "Şu an inceleme yapılıyor. Kesin birşey yok ve atlarımızı tedbir amaçlı karantinaya aldık" dedi.

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Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)

Kaynak: DHA

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: Bolu 8 at ruam şüphesiyle karantinada- ek
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