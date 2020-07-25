BOLU 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyorBOLU'da, İsmail Şentürk (49), el işçiliğiyle iki yılda bitirdiği 2,5 metre yüksekliğindeki Hilye-i Şerif'i gerekli izinleri alıp, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor.

300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor

BOLU'da, İsmail Şentürk (49), el işçiliğiyle iki yılda bitirdiği 2,5 metre yüksekliğindeki Hilye-i Şerif'i gerekli izinleri alıp, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor. Eseri için 300 bin TL'lik teklifi geri çeviren Şentürk, "Bu eser Ayasofya'ya yakışır" dedi.

Bolu Belediyesi'nde çalışan, aynı zamanda hat ve ahşap oyma sanatıyla ilgilenen İsmail Şentürk, Osmanlı kültüründe Hz. Muhammed'in vasıflarını tasvir eden, bu vasıflardan bahseden kitap ve levhaları ifade etmek için kullanılan Hilye-i Şerif'i yapmak için çalışmaya başladı. Şentürk, kendisine ait atölyede 2 yıllık çalışma sonucu 2,5 metre yükseklikteki ahşap oyma tekniğiyle yapılan Hilye-i Şerif'i tamamladı. Eserini Ayasofya'ya hediye etmek isteyen Şentürk, gerekli izinleri alabilmek için girişimlere başladı.

EN LAYIK OLDUĞU YER, AYASOFYA'DIR

Eserin, ahşap ile yapılmış en büyük Hilye-i Şerif olduğunu söyleyen İsmail Şentürk, "Bir gün Ayasofya, cami olursa herhangi bir bedel talep etmeksizin yapmış olduğumuz bu eseri Ayasofya Camii'nde hediye edeceğimizi deklare etmiştik. Bugün de yine bu sözümüzün arkasındayız. Eğer yetkili mercilerden gerekli izinler alınabilirse bu eserimizi Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyoruz. İnşallah gerekli izinler alınabilir. İnşallah Ayasofya'da bu eserimizi görebilir ve bunun haklı gururunu yaşayabiliriz. Bizde bulunması artık şu noktadan sonra uygun düşmemektedir. En layık olduğu yer Ayasofya Camii'dir. Hat ile yapılmış özellikle örnekleri yakın ebatlarda var. Ancak ahşap olarak yapılmış örneği bulunmamaktadır. Ben değişik hat gruplarına, ahşap oyma gruplarına üye birisiyim. Sürekli araştırma yapıyorum. Bu ölçüde ahşap bir örnek yok" diye konuştu.

300 BİN LİRA TEKLİF EDİLDİ, KABUL ETMEDİ

2019 yılında Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde sergilenen tabloya 300 bin TL karşılığında satın alma teklifi geldiğini anlatan İsmail Şentürk, "Hilye-i Şerif tablomuza değişik zamanlarda sahip olmak isteyen, satın almak isteyenler oldu. Farklı rakamlar geçti. Bunların içindeki en yüksek rakam 300 bin liraydı. Biz bu tablomuzu satmayı o zaman düşünmedik. Şimdi hala düşünmüyoruz. Ayasofya, bizim telli duvaklı gelinimizdir. Gelinimize de böyle bir takı yakışır düşüncesindeyiz. İnşallah bürokratik süreçler aşılır ve bu çalışmamızı Bolulular olarak Ayasofya'da görmek nasip olur" dedi.

Kaynak: DHA