Bolton: Türkiye, Brunson'ı Serbest Bırakırsa Kriz Anında Biter

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, " Türkiye Brunson'u koşulsuz serbest bırakırsa kriz anında biter" dedi.

Hatırlanacağı üzere daha önce ABD'li yetkililerden gelen açıklamalarda "Brunson serbest kalsa bile çözüm olmaz" açıklamaları peş peşe geliyor tehditlerin arkası gelmiyordu. Bolton'ın yeni açıklaması "ABD dil değiştirdi" yorumlarına neden oldu.

SİYASİ KRİZİ YORUMLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail ziyareti sırasında Reuters Haber Ajansı'na verdiği röportajda Brunson konusunda Türkiye ile yaşanan siyasi kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BRUNSON SERBEST KALIRSA KRİZ BİTER"

"Türk hükümeti Pastör Brunson'u serbest bırakmama konusunda büyük bir hata yaptı" diyen Bolton, "Her gün bu hatayla devam ediyor. (Türkiye) NATO müttefiki Batı'nın bir parçası olarak doğru şeyi yaparsa ve Pastör Brunson'u şartsız serbest bırakırsa kriz anında biter" ifadelerini kullandı.

"KATAR'IN PARASI TÜRKİYE'Yİ KURTARMAYACAK"

Türkiye'de liranın değer kaybetmesine ilişkin soruyu cevaplayan Bolton, Katar'dan gelen paranın Türkiye ekonomisini kurtarmaya yardım etmeyeceğini söyledi.

"NATO'DAN UZAKLAŞTIRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Türkiye'nin NATO'dan geçici olarak uzaklaştırılması gibi bir durumun şu anda söz konusu olmadığını dile getiren Bolton, "Brunson ve diğer Amerikalılar sorununun çözülmesine yoğunlaştık" diye konuştu.