Bolton: istifamı ben önerdim

10.09.2019 22:06

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifasını kendisinin önerdiğini ve Trump'ın cevap olarak "Bunu yarın konuşalım" dediğini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya John Bolton'dan yine sosyal medya üzerinden cevap geldi. Bolton'dan istifasını istediğini yazan Trump'a cevap olarak Bolton, istifasını kendisinin verdiğini ve Trump'ın cevap olarak, "Bu konuyu sonra konuşalım" dediğini yazdı.

ABD Başkanı konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Dün gece John Bolton'a hizmetlerinin artık Beyaz Saray'da gerekli olmadığını bildirmiştim. Diğerleri gibi yaptığı önerilerin birçoğuna şiddetle karşı çıktım ve bu nedenle John'dan bu sabah istifasını istedim. John'a hizmetleri için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı açıklayacağım" diye yazmıştı.

Kaynak: DHA