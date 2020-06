Bolton'ın kitabında Trump'la ilgili Irak iddiası ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray'la ilgili anılarını anlattığı kitapta ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'ın Irak'a geri dönüp dönmediğini umursamadığını yazdı.

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görevdeyken Beyaz Saray'daki anılarını anlattığı "The Room Where It Happened: A White House Memoir" adlı kitapla ilgili kriz büyüyor. Bolton'ın 23 Haziran'da satışa çıkacak olan kitabında Trump'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İçeriği ABD basınına yansıyan kitaba göre Bolton, Mayıs 2019'da Trump ile yaptığı bir konuşmada ABD'nin Irak'taki askeri varlığını tartıştığını anlattı. Trump'a "ABD birliklerini neden çıkarmıyoruz? Suriye'de DEAŞ'tan kurtulduk" dediğini belirten Bolton, Trump'ın buna cevap olarak DEAŞ'ın Irak'a dönüp dönmediğini umursamadığını söylediğini iddia etti.

Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e Haziran 2019 G-20 zirvesinde bir akşam yemeğinde Pekin'in Amerikalı çiftçilerden tarımsal alımlarını artırması durumunda yeniden seçilme şansının artabileceğini söylediği iddia edilmişti.

TRUMP'TAN BOLTON'A "KÖPEK YAVRUSU" BENZETMESİ

ABD Başkanı Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un yeni kitabındaki iddiaları yalanlayarak, Bolton'ı "hasta bir köpek yavrusu" olarak nitelendirdi. Trump, "Hepsi beni kötü göstermeyi amaçlayan yalanların ve uydurma hikayelerin bir derlemesidir. Bana atfettiği gülünç ifadelerin çoğu hiçbir zaman yaşanmadı ve kurgu. Sadece onu hasta köpek yavrusu gibi kovmamın intikamını almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ, 3 yıldan fazla süren savaştan sonra Mayıs 2017'de Irak'tan çıkarılmıştı. Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyindeki tüm birliklerin geri çekilmesini emreden Trump, Şubat 2020'nin sonunda Taliban ile bir barış anlaşması imzalandıktan sonra ABD güçlerinin Afganistan'dan da çekilmeye başlayacağını duyurmuştu. Trump, Amerikan birliklerinin Irak'ta kalması konusunda ısrar etmişti. Ocak ayında Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında ABD'nin düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani öldürülmüştü. Süleymani suikastının ardından Trump, Irak'ta konuşlandırılan 5 bin Amerikan askerinin Irak'tan ayrılmasının "Irak'ın başına gelebilecek en kötü şey" olduğunu öne sürmüştü.

