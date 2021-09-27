Bolsonaro'ya New York'ta eşlik eden 4'üncü kişi de pozitif çıktı - Haberler
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Bolsonaro'ya New York'ta eşlik eden 4'üncü kişi de pozitif çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Bolsonaro'ya New York'ta eşlik eden 4'üncü kişi de pozitif çıktı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York kentinde eşlik eden 4'üncü kişi de Covid-19'a yakalandı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York kentinde eşlik eden 4'üncü kişi de Covid-19'a yakalandı.

Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, Eduardo Bolsonaro ve bir diplomatın ardından devlete ait finansal hizmetler şirketi Caixa'nın başkanı Pedro Guimaraes de Covid-19'a yakalandığını açıkladı. Guimaraes, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkesi Covid-19'a yakalandığım konusunda bilgilendirmek istiyorum. Karantinaya gireceğim. Daha önce iki doz aşımı olmuştum ve gerekli ilaçları kullanmaya başlayacağım. ABD'den döndüğümüzden beri halihazırda karantinadaydım. Herhangi bir semptomum bulunmuyor ve evden çalışmalarımı yürütmeye devam edeceğim" dedi.


Bolsonaro'ya New York'ta eşlik eden 4'üncü kişi de pozitif çıktı

Bolsonaro'ya New York'ta eşlik eden 4'üncü kişi de pozitif çıktı

Bolsonaro'ya New York'ta eşlik eden 4'üncü kişi de pozitif çıktı

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Haber: Bolsonaro'ya New York'ta eşlik eden 4'üncü kişi de pozitif çıktı - Haberler
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