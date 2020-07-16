- Bolsonaro'nun ikinci Covid-19 testi de pozitif çıktı
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- Bolsonaro'nun ikinci Covid-19 testi de pozitif çıktı

- Bolsonaro'nun ikinci Covid-19 testi de pozitif çıktı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ikinci korona virüs testi de pozitif çıktı.

16.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:32

- Bolsonaro'nun ikinci Covid-19 testi de pozitif çıktı

RIO DE JANEIRO - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ikinci korona virüs testi de pozitif çıktı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ikinci Covid-19 testi de pozitif çıktı. Karantinadaki Bolsonaro, Alvorada Sarayı'nda yapılan bayrak törenine katıldı. Semptom göstermediğini, ciddi bir şeyi olmadığını söylemesine rağmen tören sırasında ayakta zor durması ve gözlerinin çökmesi dikkatlerden kaçmadı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 7 Temmuz'da Covid-19'a yakalandığını duyurmasının ardından yaptırdığı ikinci testin de pozitif olduğunu açıkladı. Bolsonaro, "Dün test yaptırdım. Sonuç hala pozitif. Önümüzdeki günlerde başka bir test daha yaptıracağım. Yakında tüm işlerimin başına döneceğim" dedi.

Aşırı sağcı lider başkent Brasilia'da bulunan başkanlık konutunda karantina altında olduğunu ancak ciddi semptomlar göstermediğini iddia etti. Dün gece Alvorada Sarayı'nda düzenlenen bayrak törenindeki görüntüleri ise taraftarlarını bile tedirgin etti. Kendisi gibi korona virüse, "küçük bir grip" diyen yandaşları Brezilya Devlet Başkanı'ndan hemen dinlenmeye dönmesini istedi. Taraftarları, kendisine ihtiyaçları olduğunu söyleyerek sosyal medyadan mesajlar yağdırdı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, hafif vakalarda başlangıçtan klinik iyileşmeye kadar geçen ortalama süre yaklaşık iki hafta. Teşhisi öncesinde Bolsonaro, pek çok kez maske takmadan kalabalıklar içine girdi. Enfekte olduktan sonra da DSÖ'nün işe yaramadığını açıklamasına rağmen sıtma ilacı hidroksiklorokin ile tedavi olmaya çalışıyor.

- Bolsonaro'nun ikinci Covid-19 testi de pozitif çıktı

Kaynak: İHA

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