Bolsonaro Macron'un özür dilemesini istiyor

28.08.2019 13:54

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, şahsına hakaret ettiğini savunduğu Macron'un özür dilemesi halinde, G7 ülkelerinin Amazon Ormanları'ndaki yangının söndürülmesi için önerdiği yardımı kabul edebileceklerini belirtti.Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, şahsına hakaret ettiğini savunduğu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özür dilemesi halinde, G7 ülkelerinin Amazon bölgesindeki orman yangınlarının söndürme çalışmalarına destek amacı ile teklif ettikleri yardım hakkında görüşebileceklerini belirtti. Ülkesinin başkenti Brasilia'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Bolsonaro, Macron'un şahsı ile ilgili "Yalancı" suçlamasında bulunduğunu ve Brezilya'nın Amazon bölgesi üzerindeki egemenliğini tartışmaya açtığını öne sürdü. Bolsonaro, "Fransa'dan herhangi bir şey kabul edilmeden ve karşılıklı görüşmelerden önce bu sözlerin geri alınması" gerektiğini dile getirdi.



Bolsonaro'nun kabine şefi Onyx Lorenzoni de Fransa Cumhurbaşkanı'nı ağır bille eleştirerek, "Macron daha, dünya kültür mirası olan bir kilisedeki (Notre Dame Katedrali) öngörülebilir yangını engelleyemiyor ve bize kendi ülkemizle ilgili ders vermeye kalkıyor" dedi. Lorenzoni ayrıca, "Brezilya demokratik ve özgür bir ülke. Hiçbir zaman da sömürgeci ve emperyalist tavırları olmadı. Bu belki Fransız Macron'un bir hedefidir" ifadesini kullandı.



G7'den 20 milyon dolar yardım



Geçtiğimiz haftasonunda Fransa'nın Biarritz kentinde toplanan G7 ülkeleri, Brazilya'nın Amazon bölgesindeki orman yangınlarının söndürme faaliyetlerine 20 milyon dolarlık bir yardımla destek olmak istediklerini duyurmuş ancak bu teklif Brezilya hükümeti tarafından reddedilmişti. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Amazon Ormanları'ndaki yangınları G7 gündemine alan ve Amazon bölgesini tüm insanlığın kollektif mülkü olarak nitelendiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, koloniyalist bir anlayışa sahip olmakla suçluyor. İki lider arasındaki söz düellosunda son olarak Bolsonaro'nun Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron hakkında cinsiyetçi bir dil kullanması birçok kesimden tepki görmüştü.



Bölgesel liderlerden Bolsonaro'ya tepkiler



Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun G7 yardımını reddetmesi, ülkedeki eyalet valilerinden bazılarının da tepkisini çekti. Ülkelerine karşı uluslararası yaptırımların devreye sokulabileceğinden endişe eden Maranhao Eyalet Başbakanı Flavio Dino, "Brezilya uluslararası alanda izole olursa, üreticilerimize karşı ciddi ticari yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi. Devlet Başkanı Bolsonaro ile bir araya gelen bölgesel liderlerden Para Eyalet Başbakanı Helder Barbalho da "Bence biz şimdi kendi problemlerimize eğilmeli ve çevre diplomasisi üzerinden dünyaya bir mesaj vermeliyiz. Aksi halde, şu an zaten herkesi endişelenmeye sevk eden imajımız daha da ağır bir biçimde zedelenecek" Ifadesini kullandı.



Brezilya ordusu alevlerle mücadele ediyor



Amazon Ormanları'ndaki yangına karşı uzun süre ciddi bir girişimde bulunmayan Brezilya hükümeti, geçen hafta Devlet Başkanı Bolsonaro'nun talimatı ile on binlerce askeri bölgeye sevk ederek, yangın söndürme çalışmalarına katılmalarını sağlamıştı. Bazı siyasi gözlemcilere göre Bolsonaro bu adımı, uluslararası baskının artması üzerine attı. Ülkesindeki tarım lobisi ile iyi ilişkileri olan Jair Bolsonaro, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gibi, iklimin insanların etkisi ile değiştiği fikrini kabul etmiyor. Brezilya'da faaliyet gösteren Inpe adlı araştırma enstitüsünün verilerine göre sene başından bu yana ülke çapında, yarısı Amazon bölgesinde olmak üzere 80 bin orman yangını yaşandı.



