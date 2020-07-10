Bolsonaro'dan yerel yönetimlere "işletmelerin açılması" çağrısı
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Bolsonaro'dan yerel yönetimlere "işletmelerin açılması" çağrısı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında kapalı olan işletmelerin yeniden açılması çağrısında bulundu.

Bolsonaro'dan yerel yönetimlere
10.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:16

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında kapalı olan işletmelerin yeniden açılması çağrısında bulundu.

Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından 2 gün sonra tedavisine devam ettiği Başkanlık konutundan canlı yayında, ulusa seslendi.

Yayın sırasında öksürdüğü görülen Bolsonaro, vali ve belediye başkanlarına "ülkenin ekonomisinin geleceği açısından iş yerlerinin açılması" çağrısı yaptı.

Bolsonaro, Kovid-19 kaynaklı oluşacak ekonomik krizin salgının kendisinden daha tehlikeli olduğunu belirtti.

İş yerlerinin açılması gerektiğini yineleyen Bolsonaro, "Aksi halde sonuçları Brezilya için zararlı olacak." dedi.

Bolsonaro, devam eden virüs tedavisi nedeniyle konutundan çalışmaya devam edeceğini ve yarın yeni eğitim bakanının atamasını yapacağını kaydetti.

Brezilya'da 1 milyon 759 bin 103 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 69 bin 254 kişi yaşamını yitirdi.

Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı Cabello'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan sonra Venezuela'daki en güçlü ikinci kişi" olarak görülen 57 yaşındaki Cabello, açıklamasında, "kazanacağız" ifadesine yer verdi.

Ülkede 8 bin 372 kişide Kovid-19'a rastlanırken, salgına bağlı olarak 80 ölüm gerçekleşti.

Kaynak: AA

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