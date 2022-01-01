Bolsonaro, Brezilya'da selden zarar gören bölgeler için yardım kredisi duyurdu - Haberler
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Bolsonaro, Brezilya'da selden zarar gören bölgeler için yardım kredisi duyurdu

Bolsonaro, Brezilya'da selden zarar gören bölgeler için yardım kredisi duyurdu
AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkenin Bahia eyaletinde meydana gelen ve 600 binden fazla kişiyi etkileyen sel felaketinin yaşandığı bölgeler için yardım kredisi açıkladı.

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkenin Bahia eyaletinde meydana gelen ve 600 binden fazla kişiyi etkileyen sel felaketinin yaşandığı bölgeler için yardım kredisi açıkladı.

Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, selden etkilenen bölgeler için 700 milyon Brezilya reali (125.6 milyon dolar) değerinde yardım kredisi açıldığını duyurdu.

Kredinin onaylandığı Resmi Gazete fotoğrafını paylaşan Bolsonaro, özellikle Bahia eyaleti olmak üzere kredinin Brezilya'da şiddetli yağmurlardan etkilenenlerin ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti.

Bolsonaro, Bahia'da meydana gelen seller dolayısıyla Arjantin'in yardım teklifini dün reddetmişti.

Bahia Eyalet Valisi Rui Costa da, eyaletin her türlü yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek diğer ülkelerden gelecek yardımları kabul edeceğini duyurmuştu.

Bahia'daki sel felaketinde 25 kişi öldü

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinde kasım ayının başından bu yana devam eden yağışların ardından oluşan seller nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.

Bahia'nın güneyinde, geçen hafta şiddetlenen yağışlar nedeniyle onlarca kent sular altında kaldı. Bölgede meydana gelen sellerden 660 binden fazla kişi etkilendi, 90 bini aşkın kişi de yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

Seller nedeniyle nüfusu 15 milyonu aşan Bahia eyaletindeki 153 kentte ilan edilen acil durum sürüyor.

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AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri

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