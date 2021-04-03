Bologna'yı 1-0 yenen Inter, şampiyonluk yolunda önemli avantaj yakaladı
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Bologna'yı 1-0 yenen Inter, şampiyonluk yolunda önemli avantaj yakaladı

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Bologna'yı 1-0 yenen Inter, şampiyonluk yolunda önemli avantaj yakaladı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında lider Inter, deplasmanda Bologna'yı 1-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında lider Inter, deplasmanda Bologna'yı 1-0 yendi.

Serie A'da şampiyonluğa oynayan Inter, orta sıralardaki Bologna'ya konuk oldu.

Renato Dall'Ara Stadı'ndaki müsabakada, Inter 32. dakikada Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda da başka gol olmayınca konuk Inter, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Milan ve Juventus'un puan kaybettiği haftada 3 puan alarak puanını 68 yapan Inter, şampiyonluk yolunda önemli avantaj yakaladı.

Halen bir maç eksiği bulunan Inter, en yakın takipçisi Milan ile arasındaki puan farkını da 8'e çıkardı.

Mavi-siyahlı takım, bugünkü galibiyetle ligde oynadığı son 9 maçı da kazanmış oldu.

Inter'in rakibi Bologna ise bu sezonki 13. yenilgisini alırken, 34 puanla 11. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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