Bologna - Napoli İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanlı maçları başlıyor. Peki Bologna - Napoli maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Bologna - Napolimaçıdır. Peki Bologna - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

BOLOGNA - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bologna - Napoli maçı 17 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 20:30 'da başlayacaktır.

BOLOGNA - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bologna - Napoli maçını S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarından izleyebilirsiniz.

BOLOGNA - NAPOLİ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bologna'da, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

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