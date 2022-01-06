Bologna - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bologna - Inter maçı şifresiz mi?
Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Bologna - Inter takımları bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Bologna - Inter maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Valencia – Espanyol karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Bologna - Inter maçı şifresiz mi? Bologna - Inter maçı hakemi kim? Bologna - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Bologna - Inter Serie A maçı, 06.01.2022 Perşembe saat 14.30'da başlayacak.
Bologna - Inter maçıSPort'tan yayınlanacak
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