Bologna'da teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in sözleşmesi uzatıldı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Bologna'da teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in sözleşmesi yenilendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Bologna'da teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in sözleşmesi yenilendi.

Bologna Kulübü, 51 yaşındaki Sırp teknik direktör Mihajlovic ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino, Catania ve Sırbistan Milli Takımı'nda görev alan Mihajlovic, Ocak 2019'da daha önce de çalıştırdığı Bologna'nın başına ikinci kez geçmişti.

Sezon öncesi lösemi hastası olduğunu açıklayan ve kemik iliği nakli yapılan Mihajlovic yönetimindeki Bologna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından 20 Haziran'da yeniden başlayacak Serie A'da 34 puanla 10. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA