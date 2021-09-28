Bollywood filmleri ve Hint düğünlerinin Karadeniz'de yapılması için ilk adım atıldı

TRABZON (İHA) - Trabzon'da Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'nın katılımıyla Hindistan Ülke Günü etkinliği düzenlendi ve karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatları değerlendirildi. Büyükelçi Panda, Karadeniz'in güzelliklerinin Bollywood filmleri için harika bir doğal plato olacağını vurguladı. Toplantıda ayrıca 5-10 milyon dolar bütçeye kadar çıkan Hint düğünleri için Karadeniz Bölgesi'nin cazip olduğu belirtilerek bu konuda işbirliği çalışmaları başlatıldı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda ve DEİK Türkiye - Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti. TTSO Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinin yer aldığı ziyarette Hindistan Ülke Günü Programı gerçekleştirildi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması konusunda yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Toplantının açılışında Trabzon'da sanayi ve ticaret filmi ile bölgedeki turizm olanaklarının anlatıldığı film izlendi. TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, "Filmde de izlediğiniz gibi Trabzon ve Karadeniz adeta cennetten bir köşe. Hindistan ile Trabzon ve Karadeniz arasında turizmde önemli adımlar atmak istiyoruz. Ticaretin gelişmesi için dış ticaret elemanlarının birbiriyle görüşmesi ve karşılıklı taleplerin belirlenmesi gerek. Yatırımı düşünen işadamları için önemli adımlar atıyoruz" dedi.

"10 milyon dolar bütçeli Hint düğünleri Trabzon'da düzenlenebilir"

DEİK Türkiye - Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez ise, toplantıda yaptığı konuşmada, önemli bir merkez olan Trabzon'u bölgede Körfez'in Dubai'si gibi gördüklerini vurgulayarak, "Hintli dostlarımız Trabzon'u ve Doğu Karadeniz'i bilsin istiyoruz. Trabzon'u, doğa, kültür, tarih turizmi ile Karadeniz'in başkenti olarak görüyoruz. Türk yatırımcıların Hindistan'da birçok yatırımı bulunuyor. Savunma sanayi, tersane, tünel, köprü ve viyadük inşaatları gibi ne kadar prestijli proje varsa Türk firmaları yapıyor. Çin'in uzaklaşma politikası sonucunda Türk ve Japon firmalar Hindistan'da önemli fırsatlar yakaladı. Sadece geçen yıl pandemiye rağmen Türk firmaları Hindistan'la 4 milyar dolara yakın ihale aldı. Sadece düğü turizmi için yılda 26 bin turist geliyor. Trabzon'da da bu yapılabilir. 1 düğün turizmi faaliyetinin bütçesi 5 - 10 milyon dolar arasında oluyor ve şehir ekonomisine için büyük bir dinamizm kazandırıyor. 2 yıl önce Türkiye'ye gelen Hintli turist sayısı 50 bindi ama şimdi bu rakam 350 bine yükseldi. Türk film ve dizileri turistlerin Türkiye'ye ilgisini artırdı. Türkleri çok seviyorlar. Hintli bir turistin diğer ülke turistlerine göre 3 kat daha fazla para harcadığını söyleyebiliriz. İşbirliğine yatkın dost bir ülke. Pandemiye rağmen çok fazla iş yaptık. 2030 yılına kadar 600 milyar dolarlık altyapı yatırımı planlıyorlar. Hindistan'a ihracatımız yüzde 20 arttı. Özellikle Türk elmasını çok seviyorlar. Bizden lüks mobilya ihraç ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Burada Bollywood film endüstrisi film çekebilir"

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda ise, Trabzon'un güzelliklerinden çok etkilendiğini belirterek, "Bugüne kadar bu bölge ve Hindistan arasındaki iletişimsizliği iyileştirmemiz gerekiyor. Mutlaka işbirliği etkinlikleri gerçekleştirmemiz lazım. Hindistan 1.4 milyarlık nüfusuyla çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Orta sınıf yükseliyor ve bu kişilere dönük yatırımlar da çok fazla. Türk firmaları özellikle yapı sektöründe çok güçlü ve Hindistan yatırıma açık bir ülke. Pandemi dönemi özellikle tedarik zincirinin önemini bize daha iyi öğretti. Hindistan'ın Türkiye ile ihracat ve ithalatı var ama biz bölgeleri ve sektörleri çeşitlendirmek istiyoruz. Trabzon ve Karadeniz Bölgesi büyük fırsatlar barındırıyor. Turizm açısından çok iyi olan bölge Avrupa'nın İsviçre'si gibi. Hatta burada Bollywood film endüstrisi film çekebilir. Sanayi ve ticaret filminde de gördüğümüz gibi Trabzon'un potansiyeli çok yüksek. Aynı filmin Hindistan'daki etkinliklerde de gösterilmesi gerekiyor ki insanlar Trabzon'u ve bu bölgeyi tanısın, buraya adım atsın. Önümüzdeki dönemde teknoloji odaklı yatırımlar dünyanın lokomotifi olacak ve Hindistan'daki ekonominin yüzde 50'si de teknoloji odaklı. Bu konuda işbirliğine çok açık bir ülkeyiz" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra Büyükelçi Panda ve Konsey Başkanı Dönmez, katılımcıların Hindistan'daki yatırım ortası ve işbirliği olanaklarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Karşılıklı hediye takdiminin ardından Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda TTSO Özel İpekyolu Müzesini gezerek şeref defterini imzaladı. - TRABZON