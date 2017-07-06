Mersin Üniversitesi (MEÜ) Bisiklet Topluluğu ev sahipliğinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Bolkarlar Bisiklet Şenliği sona erdi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün de destek verdiği şenliğe, Mersin Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyeleri ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Konya'daki üniversitelerden 65 bisiklet tutkunu katıldı.



Karaman'da başlayan şenlik, Mersin'in Mut ilçesine bağlı Yerköprü Şelalesinde son buldu. Bisiklet şenliğine katılan sporcular yaklaşık 700 kilometre pedal çevirdi. Bisiklet sevdalıları, yol güzergahında bulunan ören yerlerini de gezerek bilgi sahibi oldu.



Mersin Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Nüzhet Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliği son 2 yıldır Orman ve Su İşleri Bakanlığı desteğinde sürdüğünü söyledi.



Uzun parkur sonunda Yerköprü Şelalesi ziyaretiyle tüm yorgunluğun atıldığını ifade eden Türker. "Yerköprü Şelalesi mutlaka gezilmesi gereken saklı cennetlerden birisi. 700 kilometre yol kat ettik tüm bu yorgunluğumuzu şelalede attık." dedi.