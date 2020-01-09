Boliyva'da Hükümet Bakanı Murillo, Morales'e kelepçe gösterdi

09.01.2020 00:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:04

BUENOS Bolivya Hükümet Bakanı Arturo Murillo, elindeki kelepçeleri göstererek, "(Morales)Onu Chonchocoro hapishanesine götürmek için kelepçeler burada. Siyaset yüzünden değil, terörizm yüzünden." dedi.

Bolivya basınında yer alan habere göre, Bakan Murillo, düzenlediği basın toplantısında, ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılması için başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Murillo, ay sonunda Şili'de düzenlenecek bir foruma katılması öngörülen Morales için, "Şili ile ilgili çıkan haberin ardından rahatça gezemesin diye Evo Morales hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılması talimatını İnterpol'e verdik." ifadesini kullandı.

Morales'i, Bolivya'da adaletin karşısına çıkmaya çağıran Murillo, "(Morales)Onu, Chonchocoro Hapishanesine götürmek için kelepçeler burada. Siyaset yüzünden değil, terörizm yüzünden." değerlendirmesini yaptı.

Morales'ten cevap

Eski Devlet Başkanı Morales ise hakkındaki açıklamalara Twitter hesabından cevap verdi.

Morales, kendisine kelepçe gösteren Murillo için "Fiili Bakan, Arturo Murillo, şov yapmakta ve muhaliflere iftira atmakta uzman. Kendisi bir yalancı, kasap ve laf teröristi." ifadesini kullandı.

Bolivya'da istifasının arından meydana gelen gösteriler nedeniyle Morales hakkında Aralık 2019'da "ayaklanma, terörizm ve terörizmin finansmanı" suçlarından yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından görevi bırakmış ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişi de hayatını kaybetmişti.

Morales, sığınma amacıyla 12 Aralık'ta Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.

Kaynak: AA