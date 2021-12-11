Bolivyalı kadın, eşyalarına emdirilmiş 4 buçuk kilo kokainle yakalandı - Haberler
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Bolivyalı kadın, eşyalarına emdirilmiş 4 buçuk kilo kokainle yakalandı

Bolivyalı kadın, eşyalarına emdirilmiş 4 buçuk kilo kokainle yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya Havalimanı'nda Bolivya uyruklu bir kadın, çanta ve elbise astarına emdirilmiş 4 kilo 522 gram kokainle yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya Havalimanı'nda Bolivya uyruklu bir kadın, çanta ve elbise astarına emdirilmiş 4 kilo 522 gram kokainle yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddelerin, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada, Antalya Havalimanı'nda Bolivya uyruklu bir kadının durumundan şüphelendi. Antalya Havalimanı'nda yapılan risk analizi çalışmalarında Bolivya'dan Brezilya Sao Poulo'ya oradan da İstanbul aktarmalı Antalya'ya gelen Bolivya uyruklu L.D.R.S. isimli kadın, narkotik ekiplerince durduruldu. L.D.R.S'nin çanta ve elbise kılıfının iç astar kısmına zulalanmış ve beze emdirilmiş vaziyette daralı 4 Kilo 522 gram kokain maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 60 Bolivya Bolivinanosu, 305 Brezilya Realisi ve 7 bin 782 dolara el konuldu.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapılan L.D.R.S'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Bolivyalı kadın, eşyalarına emdirilmiş 4 buçuk kilo kokainle yakalandı

Bolivyalı kadın, eşyalarına emdirilmiş 4 buçuk kilo kokainle yakalandı

Bolivyalı kadın, eşyalarına emdirilmiş 4 buçuk kilo kokainle yakalandı

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