Bolivya son 24 saatte 1282 yeni koronavirüs vakası açıkladı Koronavirüs rakamlarının hızla yükseldiği Bolivya'da son 24 saatte 1282 yeni vaka açıklarken 80 kişinin de hayatını kaybettiği rapor edildi.

Koronavirüs rakamlarının hızla yükseldiği Bolivya'da son 24 saatte 1282 yeni vaka açıklarken 80 kişinin de hayatını kaybettiği rapor edildi.

Ülkede 1282 yeni vaka ile birlikte vaka sayısı toplamda 86 bin 423'e ulaştı. Koronavirüs kaynaklı ölümler ise toplamda 3 bin 465 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA