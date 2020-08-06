Bolivya son 24 saatte 1,780 yeni koronavirüs vakası açıkladı Koronavirüs rakamlarının hızla yükseldiği Bolivya'da son 24 saatte 1,780 yeni vaka açıklarken 65 kişinin de hayatını kaybettiği rapor edildi.

Koronavirüs rakamlarının hızla yükseldiği Bolivya'da son 24 saatte 1,780 yeni vaka açıklarken 65 kişinin de hayatını kaybettiği rapor edildi.

Ülkede 1,780 yeni vaka ile birlikte vaka sayısı toplamda 85 bin 141'e ulaştı. Koronavirüs kaynaklı ölümler ise toplamda 3 bin 385 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA