Bolivya Sağlık Bakanı yolsuzluk gerekçesiyle gözaltına alındı Bolivya Sağlık Bakanı Marcelo Navajas, gerçek fiyatından fazla para ödeyerek solunum cihazı aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bolivya Sağlık Bakanı Marcelo Navajas, gerçek fiyatından fazla para ödeyerek solunum cihazı aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bolivya'da korona virüs ile mücadele devam ederken Sağlık Bakanı Marcelo Navajas'ın korona virüs tedavisinde gerekli olan solunum cihazı alımında yolsuzluk yaptığı ifade edildi. Solunum cihazlarına gereğinden fazla ödeme yapıldığı kaydedilen Navajas, Bolivya Geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in soruşturma emri vermesinin ardından Bolivya'nın başkenti La Paz'da polis tarafından gözaltına alındı.

Bolivya, İspanya'daki üreticiler aracılığıyla her biri 27 bin 683 dolara 179 solunum cihazı aldı ve 5 milyon dolar ödeme yaptı. Bolivya basını ise, İspanyol şirketi tarafından üretilen solunum cihazlarının ise sadece her bir cihazın 9 bin 500 ile 11 bin dolar arasında fiyatı olduğunu ortaya çıkardı.

Bolivya'da şimdiye kadar 4 bin 919 korona virüs vakası görülürken, 199 kişi hayatını kaybetti. - LA PAZ

Kaynak: İHA