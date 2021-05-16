Bolivya, Nekbe'nin 73. yılı dolayısıyla Filistin'e desteğini yineledi
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Bolivya, Nekbe'nin 73. yılı dolayısıyla Filistin'e desteğini yineledi

Bolivya, Nekbe'nin 73. yılı dolayısıyla Filistin'e desteğini yineledi
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Güney Amerika ülkesi Bolivya, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73. yılını andı ve İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze'ye saldırılarını kınadı.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Bolivya, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73. yılını andı ve İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze'ye saldırılarını kınadı.

Bolivya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bolivya Çokuluslu Devleti Dışişleri Bakanlığı, 73 yıllık Filistin halkının büyük felaket, sığınma, zulüm ve topraklarından edilmesini hatırladığı günü anıyor. Bu yıllar, bu cesur halkın şiddet, acı ve adaletsizlikle yüz yüze kaldığı yıllardır." ifadesi kullanıldı.

Filistin'de şehit olan çocukların anıldığı açıklamada, "Bu anma (Nekbe), ana kurbanların çocuklar olduğu daha önce hiç görülmemiş bir soykırım olan İsrail ordusunun saldırılarının ortasında, Filistin'de ölüm ve yıkımla boyandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Filistin'in tarihi davasına dikkat çekilerek, "Bolivya halkı ve hükümeti, destekleri ile dayanışmalarını zamanında iletmek için Filistin halkına yönelik barış, saldırıların durdurulması, hak ve özgürlük talepleri ve topraklarının geri kazanılması adına verdikleri mücadelede dayanışma gösterir." ifadesine yer verildi.

Paraguay

Öte yandan Paraguay Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Filistin'de devam eden saldırıları nedeniyle açıklama yayımladı.

Bakanlık açıklamasında "Paraguay, İsrail ve Filistin topraklarında şiddet olaylarının sürekliliği karşısında, kalıcı bir barışın yolunun bulunması için bir kez daha diyalog ve müzakere çağrısı yapıyor. Terör örgütü Hamas'ın saldırılarını da kınıyor, yakınlarını ve sevdiklerini kaybedenlerle dayanışma içinde olduğunu belirtiyor." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, can kayıplarının önlenmesi için şiddetin durdurulması çağrısı yapılmış, "Paraguay, iki devletin varlığının tanınması yoluyla çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaya yönelik çok taraflı çabaları destekler ve tarafları Uluslararası Hukuk ışığında doğrudan müzakerelere girmeye çağırır." ifadeleri kullanılmıştı .

Nekbe günü

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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