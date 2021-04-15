Bolivya Kırsal Kalkınma Bakanı Characayo rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı
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Bolivya Kırsal Kalkınma Bakanı Characayo rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı

Bolivya Kırsal Kalkınma Bakanı Characayo rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Bolivya Kırsal Kalkınma Bakanı Edwin Characayo, bir arazi için rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

BUENOS Bolivya Kırsal Kalkınma Bakanı Edwin Characayo, bir arazi için rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Eduardo Del Castillo, düzenlediği basın toplantısında, Characayo'nun suçüstü yakalandığını belirterek, "Characayo işlediği suçların hesabını vermek için adalet karşısına çıkacak." ifadesini kullandı.

Del Castillo, kırsal arazi mülkiyeti kararlarında bir yolsuzluk ağının bulunduğunu ve bu yolsuzluk ağının liderinin yakalandığını belirtti.

Devlet Başkanı Luis Arce Catacora da Twitter hesabından konuya ilişkin, "Yolsuzluk kimden gelirse gelsin hükümetimiz bunu örtbas etmeyecek. Edwin Characayo yakalandı ve gerektiği gibi adalete teslim edilecek." açıklamasında bulundu.

Başkent La Paz'ın merkezinde 20 bin dolar rüşvet aldığı sırada görüntülenen ve bu parayla yakalanan Characayo'nun, 380 bin dolarlık bir rüşvetin ilk taksitini aldığı iddia edildi.

Characayo'nun avukatı Cesar Rojas, müvekkilinin suçsuz olduğunu ve kendisine tuzak kurulduğunu savundu.

Tutuklanan Characayo'nun, "uygunsuz nüfus kullanımı, görevi nedeniyle menfaat elde etme ve rüşvet alma" gibi suçlardan yargılanacağı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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