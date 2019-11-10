Bolivya Genelkurmay Başkanı, Devlet Başkanı Morales'in istifasını istedi

10.11.2019 23:48 | Son Güncelleme: 10.11.2019 23:48

BUENOS Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını istedi.

Okuduğu bildiriyle Morales'i istifaya davet eden Kaliman, bildiride şu ifadelere yer verdi:

"Ülkede artan çatışmalar karşısında halkın güvenliğini sağlamak, hayat hakkını güvence altına almak adına şiddetin durulmasına müsaade etmesi, Bolivya'nın iyiliği ve istikrarın korunması için Devlet Başkanı Evo Morales'e istifa etmesini öneriyoruz. Halka ve gösteri düzenleyen kesimlere de kardeşler arasındaki anlaşmazlığın kan dökülmesine ve ailelerimizin üzülmesine neden olmaması için şiddet olaylarına son vermelerini talep ediyoruz."

Öte yandan yerel basında, Sağcı Sivil Komitelerin Santa Cruz kenti Başkanı Luis Fernando Camacho öncülüğündeki muhalif göstericiler, Morales'e istifa mektubu vermek için devlet başkanlığı binasına girdiği ve başkanlık uçağının havalandığı bilgisi yer aldı.

Yerel basında ayrıca, Bolivya Devlet Başkanlığı uçağının El Alto Uluslararası Havaalanı'ndan havalandığının görüldüğü belirtildi ancak Morales'in içinde olup olmadığı doğrulanmadı.

Kaynak: AA