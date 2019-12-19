Bolivya: Evo Morales hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
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Bolivya: Evo Morales hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Bolivya'da savcılık eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında "halkı isyana teşvik ve terörizm" suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkardı.

19.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:45
Bolivya: Evo Morales hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Bolivya'da savcılık eski Devlet Başkanı hakkında "halkı isyana teşvik ve terörizm" suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkardı.


Ülkenin İçişleri Bakanı Arturo Murillo, Morales'i görevini bırakmadan önce ve sonra 35 kişinin ölümüne neden olan şiddetli çatışmaları kışkırtmakla itham ederek hakkında suç duyurusunda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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