Bolivya: Evo Morales hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Bolivya'da savcılık eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında "halkı isyana teşvik ve terörizm" suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkardı.
19.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:45
Bolivya'da savcılık eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında "halkı isyana teşvik ve terörizm" suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkardı.
Ülkenin İçişleri Bakanı Arturo Murillo, Morales'i görevini bırakmadan önce ve sonra 35 kişinin ölümüne neden olan şiddetli çatışmaları kışkırtmakla itham ederek hakkında suç duyurusunda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com