Bolivya Devleti Başkanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Bolivya Devleti Başkanı Morales Ayma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Bolivya Çokuluslu Devleti Başkanı Juan Evo Morales Ayma'nın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, Bolivya'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek bu ilk ziyarette, Türkiye-Bolivya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dönem Başkanı Bolivya'yla bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA