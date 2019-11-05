Bolivya Devlet Başkanını taşıyan helikopter acil iniş yaptı

05.11.2019 09:51

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i taşıyan helikopter, acil iniş yaptı



Bolivya Hava Kuvvetlerinden (FAB) yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Evo Morales'i taşıyan askeri helikopterin And Dağları'ndaki bir kasaba yakınlarına acil iniş yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Morales'i taşıyan EC145 tipi helikopter, Colquiri-Oruro seferine çıktığı sırada kuyruk pervanesinde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptı. Kimse zarar görmedi" ifadeleri yer aldı.



Öte yandan, Bolivya'da iki hafta önce yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlayan gösteriler devam ediyor. - LA PAZ

Kaynak: İHA