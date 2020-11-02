Bolivya Devlet Başkanından Türkiye'ye deprem dolayısıyla taziye mesajı
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Bolivya Devlet Başkanından Türkiye'ye deprem dolayısıyla taziye mesajı

02.11.2020 04:13 | Son Güncelleme: 02.11.2020 04:16
Bolivya Devlet Başkanından Türkiye'ye deprem dolayısıyla taziye mesajı

BUENOS Bolivya'da 18 Ekim'de düzenlenen genel seçimleri ilk turda kazanan Luis Arce Catorca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

BUENOS Bolivya'da 18 Ekim'de düzenlenen genel seçimleri ilk turda kazanan Luis Arce Catorca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Bolivya'da 8 Kasım'da Devlet Başkanlığı görevini üstlenmesi planlanan Arce, can ve mal kaybına sebep olan deprem sebebiyle Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma mesajı verdi.

Arce, açıklamasında "Şehirleri sarsan depremin sebep olduğu üzücü zamanda dayanışma içinde olduğumuz Türkiye ve Yunanistan'a başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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